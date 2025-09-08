Barcellona, infortunio per De Jong: c’è lesione
08/09/2025 | 16:05:12
Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Barcellona, per quanto concerne le condizioni di Frankie De Jong. Le impressioni dei giorni scorsi sono state confermate dal comunicato ufficiale presente sui canali del club catalano: “Il giocatore Frenkie de Jong ha riportato una lieve lesione al muscolo otturatore esterno della gamba destra. La sua disponibilità dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio”.
Foto: Instagram De Jong