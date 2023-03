Barcellona, infortunio per Araujo: salta gli impegni con l’Uruguay

Il Barcellona ha comunicato l’infortunio del difensore uruguaiano Ronald Araujo. Il centrale difensivo ventiquattrenne, classe ’99, ha rimediato una lesione all’adduttore della gamba sinistra nel Clasico di campionato vinto 2-1 contro il Real Madrid. Il calciatore non potrà giocare con l’Uruguay. Il comunicato del club blaugrana: “Gli esami effettuati questo lunedì mattina hanno rivelato che Ronald Araujo ha riportato uno stiramento ad un muscolo adduttore della coscia sinistra e non potrà giocare fino a quando l’infortunio non sarà guarito. L’uruguaiano è stato in grado di completare il Clásico di domenica allo Spotify Camp Nou, in cui aveva purtroppo segnato l’unico gol del Real Madrid deviando la palla nella propria porta. Ma a parte quell’incidente, si è comportato in modo eccezionale, sia in difesa che quando si è alzato per supportare l’attacco”.

Foto: Instagram Araujo