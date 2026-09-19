Barcellona, infortunio muscolare per Christensen. Flick: “Fuori per qualche settimana”

20/09/2026 | 00:08:41

Andreas Christensen, difensore danese del Barcellona, è uscito malconcio anzitempo durante la sfida, poi vinta 1-3, contro il Siviglia. In seguito a uno scontro di gioco con Robbie Ure, il centrale si è accasciato al suolo ed è stato costretto al cambio. Inquadrato dalle telecamere de La Liga, l’ex Chelsea è scoppiato in lacrime mentre veniva medicato dallo staff del Barça. Hansi Flick, in sala stampa al termine della partita, ha confermato che si tratta di un infortunio muscolare e che: “sarà fuori diverse settimane”.

Foto: Instagram Christensen