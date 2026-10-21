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Barcellona, infortunio all’adduttore per Dani Olmo. I tempi di recupero

21/10/2026 | 16:17:55

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Pessime notizie in casa Barcellona. Il trequartista spagnolo Dani Olmo, in occasione di uno scontro di gioco nella partita contro il PSG di ieri sera, ha riportato un infortunio all’adduttore e starà fuori un mese.

Il comunicato del Barça: “I test effettuati confermano che Dani Olmo ha subìto un infortunio al muscolo adduttore sinistro a seguito di una collisione con un avversario durante la partita contro il Paris Saint-Germain.

Si prevede che il giocatore sia assente per circa un mese”.

Foto: Instagram Barcellona