Brutte notizie per il Barcellona. Il difensore Andreas Christensen, uscito per infortunio al quarto d’ora di Danimarca-Finlandia, ha riportato una lesione al soleo della gamba sinistra che lo terrà ai box per le prossime 3-4 settimane. Ad annunciarlo ufficialmente è il club catalano sui propri canali ufficiali.

Foto: twitter Barcellona