Barcellona, impresa in casa dell’Atletico: sotto 2-0 fino al 73′, vince 4-2. Catalani primi con il Real

Sfida al vertice anche in Liga e anche qui, vittoria esterna come l’Inter a Bergamo. Il Barcellona si impone 4-2 al Wanda Metropolitano contro l‘Atletico Madrid. Gara pazzesca. Rimonta clamorosa dei catalani, sotto 2-0 fino al 73′, ribaltano e vincono 4-2. Julian Alvarez al 45′ porta avanti i colchoneros. Al 70′ Sorloth sembra chiudere la gara. Ma la reazione dei catalani è impressionante. Lewandowski e Ferran Torres in 5 minuti pareggiano, al 73′ e 78′. Finale clamoroso, nel recupero, le reti di Yamal e ancora Ferran Torres firmano il 4-2 finale pesantissimo.

Barcellona che vince, sale a 60 punti, agganciando il Real Madrid in vetta. Per l’Atletico, ancora una enorme delusione in casa in 4 giorni, dopo la Champions, anche in Liga una delusione. I colchoneros restano a -4 dalla vetta dando la sensazione della ennesima grande incompiuta.

Foto: Instagram Barcellona