Barcellona, il segretario Ramon Planes: “Koeman? Dobbiamo dargli supporto ma qui non ci sono stagioni di transizione”

Altro pareggio per il Barcellona di Ronald Koeman che ieri non è andato oltre lo 0-0 contro il Cadice. Ramón Planes, segretario tecnico del club, ha confermato l’allenatore olandese almeno fino al prossimo match: “A Cadice volevamo vincere. La squadra aveva bisogno dei tre punti per prendere fiducia. Siamo rimasti in dieci per un’espulsione molto severa, ma abbiamo avuto occasioni per vincere. Da salvare c’è l’atteggiamento nella ripresa, soprattutto quando siamo rimasti in 10. Ci abbiamo provato lo stesso”. Poi aggiunge: “Dobbiamo dargli supporto. L’allenatore è sempre sotto esame. Ma siamo il Barça, il miglior club del mondo e abbiamo una grande rosa. Le defezioni davanti ci stanno penalizzando ma l’obiettivo è vincere. Non ci sono stagioni di transizione. Abbiamo la possibilità di vincere il campionato, la rosa c’è”.

Foto: Twitter Koeman