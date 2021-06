Barcellona, il presidente Laporta: “Ci saranno altri 3 o 4 acquisti. Messi? Attendiamo il suo sì”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a La Vanguardia in merito alla situazione del rinnovo di Messi, stella dei blaugrana. “Vorrei che Messi ci dicesse di sì il prima possibile, ci aiuterebbe in ogni modo. Siamo in comunicazione. È emozionato e gli sono grato per la voglia che sta facendo di restare. Prossimi acquisti? Ci saranno altri tre o quattro innesti. Superlega? Se vogliamo che il calcio sia più attraente e sostenibile, dobbiamo scommettere così”.

FOTO: Twitter Laporta