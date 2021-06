Barcellona, il presidente Laporta: “Costi esagerati nel club. Situazione peggio di quanto mi aspettassi”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a La Vanguardia in merito alla situazione finanziaria del club. “Il club è peggio di quanto mi aspettassi e sinceramente me lo aspettavo già in una situazione abbastanza complessa. Ci sono contratti che ci condizionano molto. Ci sono cose che dovranno essere spiegate e non escludo azioni. Tutto sarà spiegato perché se no saremmo complici. Le stesse persone compaiono sempre in alcuni contratti. ci sono drastiche misure che vorremmo non dover adottare. Nulla è escluso per il bene del Barça. Tra stipendi e ammortamenti dobbiamo pagare circa 650 milioni, che sono più degli ingressi del club, ci sono costi esagerati”.

FOTO: Twitter Laporta