Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui canali social del club, il Barcellona ha reso noto le condizioni di Suarez, per il quale i tempi di recupero sono da valutare ma che, secondo Marca, sembra dovrà stare fermo per circa un mese. Per Suarez si tratta di una lesione muscolare al soleo della gamba destra. L’uruguaiano non potrà scendere in campo per circa 3-4 settimane.

Foto: Twitter Barcellona