Barcellona, il centrocampo del futuro passa da Aleñá e Puig: dalla prossima stagione saranno in prima squadra

Due promozioni in casa Barcellona in vista della prossima stagione: infatti, secondo Sport, Quique Setien ha deciso di promuovere in prima squadra Carles Aleñá e Riqui Puig, talenti della Cantera che si pensa possano avere un roseo futuro. Carles Aleñá, centrocampista classe 1998, ha già debuttato in prima squadra e, oggi, è in prestito al Betis Siviglia, dove sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter stare nel massimo campionato spagnolo. Riqui Puig, invece, centrocampista classe 2000, è un punto fermo del Barcellona B, e sta convincendo tutti a suon di buone prestazioni.

Foto: SPORT