Barcellona, il candidato alla presidenza Font: “Voglio riportare Guardiola a casa e Messi resterà”

Dopo le dimissioni di Josep Bartomeu, in casa Barcellona è corsa alla successione per diventare il nuovo presidente del club blaugrana.

Intervistato da Sky Sports News, Victor Font, uno dei candidati alla presidenza, ha parlato delle sue idee per il nuovo Barça, con l’idea di riportare a casa Pep Guardiola e ripartire da Messi.

Queste le sue parole: “Rimpiazzare la miglior generazione che il calcio abbia mai visto, che io credo abbiamo avuto negli ultimi dieci anni, è una grande sfida. Vogliamo costruire una squadra competitiva, siamo fortunati che il Barcellona abbia ereditato lo stile di gioco che Cruyff ha installato nel Mondo. E più di tutti i migliori professionisti come Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol, veri idoli per il club che non lavorano per il Barcellona. Dobbiamo riportarli da noi. L’unica cosa che Messi deve sapere è che parte di un progetto competitivo che vuole vincere la Champions”.

Foto: Telegraph