Barcellona: idea Vanderson in estate

Nonostante sia arrivato il rinnovo con il Monaco, il Barcellona starebbe tenendo sotto stretta osservazione Vanderson. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino brasiliano sarebbe gradito dalla società blaugrana che vorrebbe puntare fortemente su di lui. Il suo arrivo, infatti, andrebbe a rinforzare molto una zona di campo in cui c’è la necessità di nuove soluzioni. Per la compagine francese il calciatore è incedibile, ma rimane la paura legata alle lusinghe di grandi società come il Barcellona. Il suo contratto con il Monaco è lungo, ma nulla toglie che gli equilibri durante la sessione estiva di calciomercato possano spostarsi, visto che i blaugrana hanno osservato il classe 2001 per molto tempo (da prima che la società francese lo acquistasse).

FOTO: Instagram Vanderson