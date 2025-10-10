Barcellona, idea Tati del Nantes per la difesa

10/10/2025 | 20:09:53

Il Barcellona guarda in Francia con la volontà di trovare profili adatti per rinforzare la difesa. Occhi in casa Nantes, dove sta brillando Tylel Tati. Il diciassettenne, arrivato nel club due anni fa e titolare in Ligue 1 (6 presenze in questa stagione), ha firmato proprio ieri il suo primo contratto da professionista fino al 2028. Alto 192 cm e veloce, il Barcellona come riporta SPORT starebbe pensando al giocare in ottica futura.

FOTO: X Nantes