Barcellona, idea Greenwood per l’estate

26/10/2025 | 11:12:23

Il Barcellona torna ad accendere i riflettori su Greenwood, l’attaccante del Marsiglia ed ex United è uno dei più in forma della squadra di De Zerbi e il suo grande avvio di stagione non è passato inosservato, anche ieri sera è andato in gol nonostante il KO della squadra di De Zerbi. Secondo il quotidiano The Sun, gli osservatori del Barcellona nelle ultime giornate avrebbero fatto tappa sugli spalti durante le gare del Marsiglia e sono rimasti colpiti dalla sua prestazione, riaccendendo l’idea di un possibile trasferimento la prossima estate.

FOTO X Om