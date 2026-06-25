Barcellona: idea Cancelo-bis. Prima bisogna convincere gli arabi

25/06/2026 | 14:21:09

Secondo Sport, il Barcellona si è convinta ulteriormente a mantenere Cancelo, dopo le sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo con il Portogallo. Il laterale che ha concluso la stagione in Spagna con la conquista del titolo, vorrebbe rimanere in Catalogna, dove è arrivato lo scorso anno in prestito dal ricco calcio arabo. Adesso la palla passa a Jorge Mendes, che dovrà scendere in campo e favorire una trattativa che possa accontentare il suo assistito, il club blaugrana e l’Al-Hilal, che detiene il cartellino del lusitano.

Foto: X Barcellona