Barcellona, i convocati di Koeman: ritorna Coutinho

In vista della gara di domani contro l’Atletico Madrid, il tecnico dei blaugrana ha diramato la lista dei convocati del Barcellona. Rientra Coutinho dopo l’infortunio al classico, è indisponibile invece Busquest dopo l’infortunio con la Nazionale. Out anche Umtiti e Matheus Fernandes che resta a casa per scelta tecnica.

Foto: twitter uff Barcellona