Barcellona, i convocati di Koeman per il big match contro l’Ateltico Madrid

Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati del Barcellona per la sfida fondamentale per il titolo contro l’Atletico Madrid in Liga. Ecco la lista completa:

1 Ter Stegen

2 Dest

3 Piqué

4 Araujo

5 Sergio

7 Griezmann

8 Pjanic

9 Braithwait

10 Messi

11 Dembélé

12 Riqui Puig

13 Neto

15 Lenglet

16 Pedri

17 Trincao

18 Jordi Alba

20 S. Roberto

21 De Jong

23 Umtiti

24 Junior

27 Ilaix Moriba

28 Mingueza

36 Arnaus Teras.

Foto: Sito Barcellona