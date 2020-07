Barcellona: gli occhi del Fenerbahçe puntati su Todibo e Wague

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koc, avrebbe manifestato al Barcellona il proprio interesse per Jean-Clair Todibo e Moussa Wague. Il francese ha già giocato questa stagione in prestito da gennaio allo Schalke 04, trovando anche delle buone prestazioni che, tuttavia, non hanno convinto il club tedesco a sborsare i 25 milioni di Euro concordati per il diritto di riscatto. Wague, invece, ha giocato tutta la stagione in prestito al Nizza, che non ha esercitato ancora il suo diritto di riscatto di 10 milioni di Euro. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Foto: sito ufficiale FC Barcellona