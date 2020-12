Barcellona, Gerard Piqué vuole candidarsi alle presidenziali. Ma è uno scherzo

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Gerard Piqué vorrebbe presentarsi alle elezioni presidenziali del Barcellona. La data dell’elezione del nuovo presidente blaugrana è fissata per il 24 gennaio. Ma non si tratta altro che di uno scherzo equivalente al nostro pesce d’aprile. Oggi, 28 dicembre, si festeggia in Spagna il “Giorno dei Santi Innocenti”, l’occasione giusta per scherzi e burle di ogni tipo.

Il difensore spagnolo ha un problema al ginocchio destro e, ormai 34enne, ha dei dubbi su un suo ritorno al massimo della forma, i giovani Ronald Araujo ed Eric Garcia fanno ben sperare per il futuro del Barcellona. Ma proprio ieri Piqué ha dichiarato di voler giocare per altri tre o quattro anni, a dispetto delle burle o degli scherzi del 28 dicembre in Spagna…

Foto: Twitter ufficiale Barcellona