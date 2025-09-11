Barcellona, Gavi ko in Nazionale. Il CT: “Non è una cosa da poco, potrebbe operarsi”

11/09/2025 | 11:00:11

Luis De La Fuente, CT della Spagna, ha parlato dell’infortunio di Gavi in Nazionale. Il centrocampista del Barcellona rischia di stare fuori per diversi mesi.

Queste le sue parole a Cadena Ser: “Ho parlato con Gavi. È triste e in attesa di un possibile intervento chirurgico al menisco”, ha confermato l’allenatore spagnolo. “Gavi sta seguendo tutte le linee guida mediche per evitare di arrivare a questo punto e di dover subire un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. Ha il nostro sostegno”.

Foto: Instagram personale