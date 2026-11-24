Barcellona, Flick raggiunge Guardiola: 24 rimonte in 134 partite, Cruyff è nel mirino

24/11/2026 | 09:58:54

Hansi Flick continua a scrivere la storia del Barcellona. La vittoria in rimonta per 3-2 contro il Villarreal ha permesso all’allenatore tedesco di raggiungere un importante traguardo: 24 rimonte da quando siede sulla panchina blaugrana, lo stesso numero ottenuto da Pep Guardiola durante la sua esperienza in Catalogna. La differenza riguarda soprattutto il numero di partite necessarie per raggiungere questa cifra. Flick ha centrato le 24 rimonte in appena 134 incontri, mentre Guardiola ne aveva impiegati 249. Un dato che evidenzia il ritmo con cui il tecnico tedesco è riuscito a portare la squadra a ribaltare situazioni di svantaggio. Il prossimo obiettivo è il primato di Johan Cruyff, che guida questa speciale classifica con 28 rimonte in 430 partite. Flick è quindi a sole quattro vittorie in rimonta dal record dello storico allenatore olandese. Il percorso del tedesco è iniziato nella stagione 2024-25, quando il Barcellona ha completato nove rimonte. Nella stagione successiva il dato è salito a dieci, mentre nell’attuale annata sono già cinque le partite ribaltate. La rimonta contro il Villarreal, arrivata dopo un primo tempo chiuso sotto di due reti, ha permesso a Flick di agganciare Guardiola e avvicinarsi ulteriormente a Cruyff.

foto: x Barcellona