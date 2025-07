Barcellona, Flick punta su Fermín López ed Eric Garcia: no alle offerte di mercato

02/07/2025 | 12:26:50

Hansi Flick ha messo un punto fermo sul mercato del Barcellona, escludendo la cessione di Fermín López ed Eric Garcia, due elementi chiave del suo progetto tecnico, secondo quanto riportato da Sport. Fermín López, protagonista della scorsa stagione con 8 gol e 10 assist, ha rifiutato offerte importanti, inclusa quella dall’Arabia Saudita, e vuole continuare a crescere con il club catalano, che crede fortemente in lui. Eric Garcia, difensore versatile e sotto contratto fino al 2026, ha convinto Flick con la sua duttilità e professionalità, tanto da bloccare in due occasioni la sua cessione in prestito. Ora si lavora al rinnovo per confermare il suo ruolo in squadra. Nonostante le difficoltà economiche, Flick ha ribadito alla dirigenza che questi due giovani non sono sul mercato, puntando sulla loro permanenza per costruire un futuro solido.

Foto: instagram Barcellona