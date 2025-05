Barcellona, Flick perde Koundè verso l’Inter: l’esito dell’infortunio

01/05/2025 | 16:17:12

Guai per il tecnico del Barcellona Flick, che in vista della semifinale di ritorno di Champions League con l’Inter dovrà fare a meno di Koundè. Il club catalano ha diramato un comunicato sul calciatore, uscito infortunato durante la gara di ieri sera. Problemi che gli impediranno di far parte di Inter-Barcellona, in programma martedì sera a San Siro: “Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra”. Il terzino destro del Barcellona ha lasciato il campo al 42′ della partita d’andata tra Barcellona e Inter, accusando un problema muscolare.

FOTO: Instagram Barcellona