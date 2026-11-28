Barcellona, Flick incorona Tunkara: “È un talento e ha un grande futuro in questo club”

28/11/2026 | 13:46:57

Il tecnico tedesco ha elogiato il giovane centrocampista della Masia alla vigilia della sfida contro il Deportivo La Coruña. Il classe 2010 è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile blaugrana e sta attirando sempre più attenzione da parte dello staff della prima squadra. Hansi Flick guarda con grande interesse al futuro del Barcellona e tra i giovani che stanno impressionando l’allenatore tedesco c’è Ebrima Tunkara. Il talento classe 2010, protagonista con la Spagna Under 17 al Mondiale in Qatar, ha ricevuto parole importanti dal tecnico blaugrana, che non ha nascosto la propria stima nei suoi confronti. “È un talento e ha un grande futuro in questo club”, ha dichiarato Flick in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Deportivo La Coruña. Un’investitura significativa per il centrocampista, che negli ultimi mesi è entrato sempre più spesso nel radar della prima squadra. Durante la preparazione estiva, infatti, il giovane era stato aggregato al gruppo dei grandi, attirando l’attenzione dello staff tecnico. Tunkara si è messo in evidenza anche con la maglia della Spagna Under 17. Nel debutto al Mondiale contro la Cina ha segnato su punizione e successivamente ha servito un assist per Owen Emeka, confermando le qualità tecniche e fisiche che lo rendono uno dei prospetti più interessanti della cantera blaugrana.

Flick ha parlato anche delle condizioni della squadra e delle possibili rotazioni in vista del prossimo impegno. Il tecnico ha spiegato che le scelte dipenderanno dalla qualità e dalla condizione fisica dei giocatori, considerando l’intensità richiesta dal suo sistema di gioco. Marc Bernal e Balde non saranno disponibili, mentre Lamine Yamal, Christensen e Rodri saranno della trasferta. Pedri, invece, è al cento per cento, anche se l’allenatore non ha ancora deciso la formazione titolare. Tra i singoli, Flick ha speso parole positive anche per Dani Olmo, sottolineandone la capacità di dare controllo e qualità nell’ultimo passaggio, e per Fermín, apprezzato per i movimenti e l’imprevedibilità. Un passaggio anche su Frenkie de Jong, che può essere impiegato sia a centrocampo sia in difesa. Il messaggio più importante, però, riguarda proprio Tunkara. Il Barcellona continua a seguire da vicino la crescita del sedicenne, considerato un investimento per il futuro. Flick vuole accompagnarne lo sviluppo senza bruciare le tappe, ma le sue parole confermano quanto il club creda nelle potenzialità del giovane talento.

foto: x Barcellona