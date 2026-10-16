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Barcellona, Flick: “Ieri è tornato ad allenarsi Raphinha, vorrebbe giocare, ma devo gestirlo. De Jong domani avrà minuti”

16/10/2026 | 20:38:17

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Hansi Flick, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Liga in casa del Betis, terzo in classifica a 19 punti, ha annunciato i recuperi di Raphinha e Frenkie De Jong: “Se chiedi a Raphinha, sarebbe pronto a cominciare dall’inizio, ma devo accompagnarlo passo dopo passo. Ieri si è allenato con il gruppo, ha fatto bene ma abbiamo molte partite da giocare. Dovrà essere gestito”. Sull’olandese, invece, c’è più ottimismo: “Tutti sanno che Frenkie è un giocatore di alto livello, sono felice di averlo di nuovo e a un buon livello. Viene da un infortunio, ma tutto sta andando bene. Ci dà qualità. Sta bene e sarà pronto per avere minuti domani”.

Foto: X Barcellona