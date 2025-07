Barcellona, Flick ha scelto: sarà Joan Garcia il titolare tra i pali

27/07/2025 | 13:22:42

Il Barcellona ha deciso su chi puntare per difendere la porta nella stagione 2025-2026: sarà Joan Garcia il nuovo numero uno blaugrana. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il tecnico Hansi Flick ha dato il suo via libera definitivo per affidare i guanti da titolare al giovane portiere spagnolo, prelevato dall’Espanyol per circa 25 milioni di euro.

Foto: insta personale