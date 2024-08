Barcellona, Flick: “Gundogan ha cambiato idea questa settimana, voleva restare”

Proprio in mattinata è stato ufficializzato il passaggio di Gundogan dal Barcellona al Manchester City, un ritorno a casa per il calciatore tedesco. In conferenza stampa Hansi Flick ha così risposto: “Contro il Valencia mi avevate già fatto questa domanda. Voleva aiutarci ma ha cambiato idea questa settimana. Lo conosco e posso solo dire cose positive di lui. È un giocatore e una persona fantastica”.

Foto: Flick Twitter uff Bayern Monaco