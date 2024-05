Barcellona, Flick è arrivato in città. Sarà il nuovo allenatore dei blaugrana

Hansi Flick è arrivato a Barcellona. Come riporta AS, l’allenatore tedesco è atterrato poco fa per finire di definire gli ultimi dettagli del suo contratto con il club catalano. Sarà lui il successore di Xavi e l’uomo scelto per rilanciare il progetto. Entrambe le parti sperano di annunciare l’accordo il prima possibile, magari già in settimana; l’ex allenatore del Bayern e della nazionale tedesca ha già trovato un’intesa di massima con Joan Laporta.

Foto: twitter Germania