Barcellona, Ferran Torres salta la gara con il Girona. La nota del club

18/10/2025 | 10:50:04

Comunicato del Barcellona che comunica gli aggiornamenti riguardo alle condizioni di Ferran Torres, dati tramite un comunicato ufficiale: “Ferran Torres salterà la partita di sabato contro il Girona a titolo precauzionale, poiché accusa fastidi a causa di uno stiramento ai muscoli posteriori della coscia della gamba sinistra, subito durante l’impegno con la nazionale spagnola. L’attaccante valenciano è tornato in campo con la nazionale spagnola prima della sosta di ottobre. Finora in questa stagione ha collezionato 10 presenze, segnando cinque gol e fornendo un assist con la maglia blaugrana”.

Foto: X Barcellona