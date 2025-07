Barcellona, Fermin Lopez considerato incedibile da Flick

13/07/2025 | 16:25:05

Il Barcellona ha deciso di confermare Fermin Lopez, ritenuto incedibile nonostante le offerte arrivate dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. La scelta è stata presa dal tecnico Hansi Flick e avallata dal direttore sportivo Deco, che hanno espresso fiducia nel centrocampista, apprezzandone l’atteggiamento in allenamento e in partita, oltre alla sua influenza nello spogliatoio, indipendentemente dal minutaggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, Flick avrebbe voluto concedergli maggior spazio durante la scorsa stagione, in cui Lopez ha risposto con ottime prestazioni: otto gol e dieci assist in circa 2.000 minuti, compreso il gol decisivo contro l’Espanyol che ha contribuito al titolo. Per la stagione 2025-2026, il club conta sul giovane talento come parte integrante della rosa.

Foto: Instagram Barcellona