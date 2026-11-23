Barcellona, fastidio alla caviglia destra per Lamine Yamal: salta il Sabah. Il comunicato

23/11/2026 | 10:49:44

Lamine Yamal non sarà a disposizione per la sfida contro il Sabah. L’attaccante del Barcellona ha accusato un fastidio alla caviglia destra e, per precauzione, resterà fuori. Il giocatore dovrebbe però tornare regolarmente a disposizione per la partita di domenica prossima contro il Deportivo de A Coruña, come si legge dal comunicato del club: “Il giocatore della prima squadra Lamine Yamal avverte un fastidio alla caviglia destra. Per precauzione, salterà la partita contro il Sabah, ma sarà disponibile per la partita di domenica prossima contro il Deportivo de A Coruña”.

Foto: instagram Yamal