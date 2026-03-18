Barcellona esagerato: 7-2 al Newcastle con doppiette di Raphinha e Lewandowski. Ai quarti Atletico o Tottenham

18/03/2026 | 20:41:51

Sette reti per un devastante Barcellona che elimina il Newcastle dalla Champions con un perentorio 7-2. Dopo neanche mezz’ora il risultato era già di 2-2 (Raphina, Bernal e doppietta di Elanga nei Magpies), poi i blaugrana hanno preso il largo, chiudendo la prima frazione di gioco 3-2 con il rigore trasformato da Yamal. Nella ripresa gli uomini di Flick prendono il largo con le reti di Lopez, la doppietta di Lewandowski e un altro gol di Raphinha. Per i catalani ai quarti ci saranno Atletico o Tottenham.

foto x barca