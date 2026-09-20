Barcellona, ecco il comunicato su Christensen: lesione muscolare al retto femorale sinistro

20/09/2026 | 16:09:54

Il Barcellona ha comunicato le condizioni del difensore, Andreas Christensen.

Questo il bollettino medico rilasciato dal club:

“Gli esami hanno confermato che il giocatore della prima squadra Andreas Christensen ha riportato una lesione muscolare al retto femorale del quadricipite sinistro. Sarà indisponibile per le prossime settimane e la sua disponibilità dipenderà dal suo recupero.

Il giocatore danese ha disputato sei partite all’inizio della stagione 2026/27. In quattro di queste è partito titolare, fornendo un assist. In totale, ha giocato 402 minuti”.

Foto: X Barcellona