Barcellona, ecco chi erediterà la 10 di Messi. Il video

La maglia numero 10 del Barcellona ha un nuovo proprietario. Dopo l’addio di Lionel Messi, che si è trasferito al PSG, il club blaugrana ha deciso di dare questa pesante eredità al giovane 18enne Ansu Fati. Un segnale forte che dimostra, allo stesso tempo, il nuovo ciclo che il Barça intende aprire con i suoi nuovi talenti. Ecco il video dell’annuncio, pubblicato attraverso i canali social del club.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021