Barcellona, è ufficiale l’arrivo di Matheus Fernandes dal Palmeiras. Clausola da 300 milioni

Il Barcellona prende Matheus Fernandes, centrocampista del Palmeiras. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: operazione da 7 milioni più 3 di bonus, il giocatore – che arriverà in estate – ha firmato un contratto fino al 2025 con clausola rescissoria da 300 milioni.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020