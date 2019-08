Oriol Busquets saluta il Barcellona e vola al Twente. Il promettente centrocampista classe 1999 si trasferisce in prestito in Olanda. Busquets aveva fatto il suo esordio con la prima squadra catalana nella stagione 2017-18, con un gettone in Copa del Rey, ora una nuova esperienza in prestito.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona