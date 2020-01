Barcellona, è ufficiale il colpo Trincao: arriva a luglio, clausola da 500 milioni

Colpo di prospettiva del Barcellona. Dopo le indiscrezioni spagnole dei giorni scorsi, adesso c’è anche l’ufficialità: Francisco Trincao sarà un nuovo giocatore Blaugrana a partire dal prossimo 1° luglio. L’attaccante, classe 1999, si trasferirà a titolo definitivo dal Braga: operazione da 31 milioni di euro, Trincao ha firmato con il Barcellona un contratto fino al 2025, con una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020