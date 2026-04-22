Barcellona e Spagna, ansia per Yamal: esce per un problema muscolare. Rischia i Mondiali

23/04/2026 | 00:19:44

Il Barcellona batte 1-0 il Celta Vigo grazie a Yamal e perde lo stesso talento spagnolo per un problema muscolare. Lamine si è infatti infortunato calciando dal dischetto. Colpendo il pallone ha sentito qualcosa di strano e fastidioso nella parte posteriore della coscia sinistra. Lamine a quel punto ha chiesto il cambio e si è steso sul prato. Sono ore di apprensione anche per la Spagna, che potrebbe perdere il fenomeno per i Mondiali, nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.

Foto: Instagram Yamal