Barcellona e Real Madrid contro La Liga: “Non ci presenteremo all’assemblea straordinaria a Dubai”

Caos nel calcio spagnolo, Barca e Real si schierano contro LaLiga dopo che la stessa ha convocato un’Assemblea Generale Straordinaria il prossimo 7 dicembre a Dubai. Di seguito i comunicati di Real e Barcellona:

“È del tutto ingiustificabile affrontare in questo modo improvvisato e urgente, senza il dibattito appropriato e la pacata analisi, modifiche rilevanti del regolamento interno della Liga. Il Real Madrid CF non invierà alcun rappresentante a Dubai per i motivi indicati e si rammarica, ancora una volta, di dover reagire ad azioni irresponsabili del presidente della Liga che hanno un costo economico ingiustificabile e danneggiano gravemente l’immagine e la reputazione del calcio spagnolo.”

“L’FC Barcellona annuncia che non parteciperà all’Assemblea Generale Straordinaria convocata dalla Liga a Dubai la prossima settimana, descritta come “di carattere urgente” da tutti i club coinvolti. La posizione del Barcellona è sempre stata quella di raggiungere accordi consensuali dopo aver esaminato la questione in modo coerente e rispettando tutte le posizioni.”

Foto: LaLiga logo