Barcellona: domani la conferenza stampa di presentazione di Pjanic

Come riferisce il profilo Twitter del Barcellona, Miralem Pjanic sarà presentato ufficialmente con la nuova maglia domani alle 14:00. L’ex centrocampista della Juventus prima sfilerà sul Camp Nou, poi parlerà per la prima volta in conferenza stampa da giocatore blaugrana.

📅 Martes, 15/09

👏 Presentación de @Miralem_Pjanic 📺 En directo por BarçaTV+ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 14, 2020

Foto: Twitter Barcellona