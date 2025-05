Barcellona, domani il rinnovo di Yamal

26/05/2025 | 21:45:03

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su X, domani dovrebbe essere il giorno per la firma del rinnovo di Lamine Yamal con il Barcellona. Il giovanissimo asso catalano dovrebbe essere blindato dalla formazione blaugrana per i prossimi anni. Un rinnovo fondamentale per il Barcellona che punta sul giovanissimo esterno.

#Barcelona domani potrebbe essere il giorno giusto per la firma di Lamine Yamal sul rinnovo che lo blinderà ai blaugrana. — Gianluigi Longari (@Glongari) May 26, 2025

Foto: Instagram Yamal