Barcellona, Dembélé dovrà operarsi. Il comunicato

Ousmane Dembélé si è infortunato con la sua Francia contro l’Ungheria a Euro 2020, ecco il comunicato ufficiale del Barcellona, che conferma la necessità di un intervento chirurgico:

“Dopo i test medici effettuati in mattinata, è arrivata la conferma che Ousmane Dembélé ha una disinserzione del tendine del bicipite del ginocchio destro e necessiterà di un intervento chirugico. Di conseguenza si conferma l’addio del giocatore francese a Euro 2020 come anticipato ieri dalla nazionale“.

LATEST NEWS | @Dembouz has a dislocation of the biceps tendon in his right knee and will need surgical treatment.

