Barcellona, Deco: “Un nuovo difensore a gennaio? Tutto è possibile”

18/11/2026 | 23:40:25

Deco ha parlato del mercato del Barcellona in una intervista concessa a Catalunya Ràdio, soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di un difensore: “Tutto è possibile. Abbiamo visto Xavi Espart affermarsi e ora abbiamo una soluzione in più. È vero che gli infortuni hanno complicato le cose e, ovviamente, dobbiamo analizzare la situazione, sederci con l’allenatore e decidere. Per fare una mossa a gennaio, dobbiamo sapere esattamente cosa ci serve”.

Foto: Instagram personale

