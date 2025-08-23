I convocati del Barcellona: ci sono Inaki Pena e Lewandowski

23/08/2025 | 11:25:36

In vista della prossima gara di campionato del Barcellona, il tecnico Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Levante di questa sera. Di seguito, le scelte dell’allenatore tedesco: Inaki Pena, Joan Garcia, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsi, Christensen, Kounde, Eric, Jofre, Gavi, Pedri, Fermin Lopez, M. Casado, Olmo, Dro, Ferran, Lewandowski, Lamine Vamal, Raphinha, Rashford, A. Fernandez.

Il Como è sceso in campo a sorpresa lo scorso 6 agosto per Inaki Pena, come abbiamo raccontato in esclusiva. Sono trascorsi oltre 15 giorni e dipende sempre più dal Como che ha fatto valutazioni tecniche, non vorrebbe penalizzare l’attuale titolare e allo stesso tempo conosce le esigenze dello stesso portiere del Barça. La scelta definitiva non tarderà. Intanto Flick lo ha convocato per il suddetto match.

Foto: Instagram Inaki Pena