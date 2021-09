Barcellona, continuano i problemi per Koeman: due turni di squalifica

Il Comitato Competizioni della Federcalcio Spagnola ha squalificato Ronald Koeman per due giornate dopo essere stato espulso ieri in Cadice-Barça ai sensi dell’articolo 120 del Codice Disciplinare. A meno che non arrivi l’appello del Barcellona, l’allenatore olandese non potrà sedersi in panchina questa domenica contro il Levante e nemmeno sabato 2 ottobre sul campo dell’Atlético Madrid, sempre nel caso in cui dovesse mantenere la sua carica di allenatore dei catalani.

Foto: Twitter Barcellona