Barcellona chiamato alla rimonta. Pedri: “Se c’è una squadra che può farcela, siamo noi”

02/03/2026 | 13:00:36

Pedri, centrocampista offensivo del Barcellona, ha parlato a TV3. Il talento canario ha rassicurato sulle proprie condizioni: “Sto bene. Ho giocato più di mezz’ora in due partite e mi è servito per ritrovare il ritmo. Ora ho voglia di giocare ancora di più”.

Un rientro graduale ma incoraggiante, che arriva nel momento più delicato della stagione. Pedri ha poi analizzato la recente vittoria contro il Villarreal, sottolineando i progressi della squadra: “Abbiamo controllato l’avversario fin dall’inizio. Con il pallone siamo stati ordinati e nella pressione abbiamo fatto un passo avanti rispetto ad altre partite”.

Parole che fotografano un gruppo in crescita, pronto a reagire dopo la brutta prestazione dell’andata al Metropolitano: “È stato il peggior primo tempo della stagione, con e senza palla. Non abbiamo fatto nulla di ciò che sappiamo fare. Ma il calcio offre sempre un’occasione per rifarsi. Un anno fa ne abbiamo fatti 4 in 70′: se c’è una squadra capace di ripetersi, è la nostra”. Sul momento magico di Lamine Yamal, autore di una tripletta nell’ultimo turno, il centrocampista ha mantenuto equilibrio: “Lo viviamo con normalità, anche se quello che sta facendo non è normale. L’importante è che continui a sorridere”.

