Barcellona capitale del mercato in saldo. Bartomeu circondato

Nessuno avrebbe potuto immaginarlo: Barcellona sta diventando la capitale del mercato in saldo. Messi vuole andare, Vidal e Suarez chiedono la risoluzione del contratto per esaudire i loro desideri (l’Inter ha un accordo con Arturo, la Juve sta pensando al Pistolero). Ora, se appena tre o quattro anni fa ci avessero prospettato la semplice ipotesi, non ci avremmo creduto. Anzi, avremmo pensato a una barzelletta triste, nel senso che non avrebbe fatto ridere nessuno. Bartomeu è talmente circondato che ora dovrebbe evitare di fare l’ennesima brutta figura. Almeno non pagare la buonuscita in qualche caso, sarebbe davvero l’ennesima conferma che il Barcellona non è più quello di prima. E che avrebbe bisogno di una svolta totale per recuperare un minimo di coerenza e uno straccio di strategia.

Foto: sito Barcellona