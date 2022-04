Barcellona, buone notizie in vista dell’Eintracht: Xavi recupera tre giocatori. Attesa per il rientro di Ansu Fati

Buone notizie per il Barcellona in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani sera alle 21, nel quale si ripartirà dall’1-1 dell’andata. Il tecnico Xavi Hernandez dovrebbe ritrovare a disposizione infatti Gerard Pique, che ha saltato le ultime gare per un fastidio all’adduttore, Sergiño Dest (reduce da un problema al bicipite femorale) e Memphis Depay, vittima di un sovraccarico alla coscia sinistra.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, tutti e tre hanno svolto l’ultima sessione di allenamento e saranno nella lista dei convocati. Bisognerà ancora attendere, invece, per vedere in campo Ansu Fati, che sebbene abbia ripreso a correre non è ancora pronto per il rientro sul terreno verde.

Foto: Twitter Barcellona