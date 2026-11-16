Barcellona, buone notizie: Dani Olmo è tornato ad allenarsi in gruppo

16/11/2026 | 14:30:52

Arrivano notizie positive in casa Barcellona. In vista della prossima partita di campionato, in programma contro il Villarreal, è tornato ad allenarsi in gruppo e in campo Dani Olmo. Lo spagnolo, infortunatosi durante la sfida contro il PSG all’adduttore, ha saltato i due match con la Nazionale. Tutto lascia pensare che sarà a disposizione di Hansi Flick per il ritorno dalla sosta.

Foto: Instagram Barcellona